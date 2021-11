AMLO sobre prisión a Lozoya: Yo no doy instrucciones en ese sentido; FGR es autónoma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que él no da instrucciones a la Fiscalía General de la República, ya que ésta es autónoma, luego de ser cuestionado sobre si tuvo injerencia en el caso de Emilio Lozoya, a quien ayer se le dictó prisión preventiva.

Al dictaminar un cambio en la medida cautelar, luego de que la Fiscalía General de la República alegara un riesgo de fuga, el juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza determinó ayer miércoles la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que permanece en el Reclusorio Norte.

"Veo bien lo que está haciendo la FGR y en este caso el PJ. No, yo no doy instrucciones en ese sentido; además la FGR es autónoma; yo no me expongo a esas cosas; no me gustan las componendas", sostuvo AMLO en Palacio Nacional la mañana de este jueves.

AMLO aseguró tener confianza en el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la resolución del caso de Emilio Lozoya y los presuntos sobornos a Odebrecht.

AMLO subrayó la importancia de proceder contra los responsables del pago de sobornos por el caso Odebrecht y recordó que los países afectados por la firma brasileña han ejercido la justicia contra los responsables, excepto México.

"Qué bien que ahora, aunque ha pasado tiempo, se está retomando el caso. Empresas como Odebrecht e Iberdrola hacían y deshacían", acusó el titular del Ejecutivo.

Hasta ahora, refirió, se logró modificar el contrato que había firmado Pemex para venderle gas metano a Odebrecht a precios subsidiados.

