AMLO propone someter a votación continuidad de actuales ministros de SCJN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la iniciativa de reforma al Poder Judicial propondrá que la permanencia de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como jueces y magistrados, sea sometida a votación popular, sin importar el tiempo que les falte para concluir sus encargos.

MÁS INFORMACIÓN Aprovecha AMLO muerte de bloque y apura reforma al PJ

“Yo estoy porque no se elimine a nadie, que puedan participar en la elección. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúen o no”, propuso AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de diciembre de 2023 https://t.co/DMlvGb1hbV — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 18, 2023

Aclaró que “no es quitarlos. Entran otros como candidatos y también los que están y el pueblo decide”. Añadió que esta medida aplicaría a los demás integrantes del Poder Judicial.

“Para que no manipulen, no es decir: ‘ya nos van a correr’, no. Si están haciendo un buen trabajo, si son íntegros y profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos y puede ser que continúen”, aseveró.

López Obrador reiteró que el objetivo de su iniciativa al PJF es combatir la corrupción que impera ahí dentro, por lo cual es mejor que el pueblo decida porque sus miembros se consideran de “una casta divina, una élite y están completamente divorciados del pueblo”.

Destacó que en los últimos 30 o 40 años, no han aprobado nada en favor del pueblo, todo ha sido para favorecer a la oligarquía y están al servicio de una minoría. “No es Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe como elemento central la justicia, si acaso y eso excepcionalmente el derecho, pero la justicia no. Solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo”, apuntó.

El titular del Poder Ejecutivo insistió en su propuesta de que desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal porque solo está como “florero”, y en sustitución se conforme un tribunal que vigile la actuación de jueces, magistrados y ministros.

“Estoy analizando con un grupo cómo planteamos lo de la reforma, porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato, quién va a vigilarlos, supervisarlos y fiscalizarlos, porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura Federal, que es como un florero, está ahí de adorno”, manifestó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

fgr