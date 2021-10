AMLO propone tómbola para dar la palabra en la mañanera; "saben que no hay preferencias", afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los reporteros que asisten a las conferencias matutinas que la asignación de las preguntas se haga a través de una “tómbola” y afirmó que no hay preferencias al momento de dar la palabra.

La propuesta se dio tras el cuestionamiento de uno de los reporteros asistentes sobre cómo se asignan los turnos para dar la palabra en la conferencia matutina, pues comentó que fue hasta su sexta asistencia a la mañanera que pudo participar en ella.

“Estamos hablando de temas prioritarios y por eso le pregunto, ¿cómo se asignan? Porque no me parece justo, se lo digo respetuosamente”, manifestó el reportero.

Al respecto, AMLO comentó que él no tiene nada que ocultar y planteó: “Pues si quieren pongan aquí una ánfora, si les parece mejor”.

Ante la inconformidad de los representantes de los medios de comunicación que asisten a las mañaneras, López Obrador señaló que lo mejor sería una tómbola.

“Lo mejor es una tómbola y sólo se deja un lugar, uno por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar, pero eso sería una forma buena, porque a mí también me meten el lío, porque me levantan la mano y a quién le doy, saben que no hay preferencias para nadie, ahora que tienen hasta cubrebocas ni les veo bien la cara, pues, ya vamos a dejarle hasta aquí”, indicó.

EASZ