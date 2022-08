AMLO propone una tregua mundial de cinco años sin guerras bélicas o comerciales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una "tregua" mundial de cinco años, que no haya guerras y se enfoquen las naciones en la producción de alimentos y superar la crisis económica que golpea a todo el orbe.

Cuestionado sobre las tensiones entre Estados Unidos y China, López Obrador dijo que eso se podría plantear en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Tenemos que impulsar las actividades productivas, crear empleos, atender a los pueblos y buscar la cooperación entre los pueblos, no a las provocaciones, no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a Estados Unidos, Rusia y China que acepten esta propuesta y se podría plantear en el ONU", dijo el mandatario.

Advirtió que si se inicia una guerra comercial y se imponen represalias afectará a todo el mundo, agudizando la crisis económica y los problemas generados por la pandemia.

Señaló que es falso que haya independencia económica, y puso por ejemplo el caso de Europa dónde los combustibles aumentaron considerablemente a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.

Por ello convocó a no apostar por las guerras bélicas, pero tampoco impulsar o generar guerras comerciales que solo afectan a los pueblos.

lem.