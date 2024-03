AMLO solo quiere desviar la atención del caso Ayotzinapa porque ha sido un fracaso la investigación: Vidulfo Rosales

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer desviar la atención del caso, debido a que ya no cuenta con respuestas, ni avances y por ello busca culpables como cortina de humo.

El jurista reprochó que el mandatario federal arremete contra las organizaciones que dan asesoría a los familiares, así como a los abogados del caso.

“El fin de las descalificaciones es desviar el debate, es crear una cortina de humo que desvíe lo esencial. Por otra parte, creo que esta tratando de buscar culpables de su fracaso en la investigación, ya no tiene respuestas y ya no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, por ello, lo que le queda, es decir, que los abogados manipulan”, explicó en entrevista con Milenio.

Dijo que lo que desean es que se enrute el diálogo para que se retomen los tres temas esenciales y se reponga el diálogo; estos son, extradición de Tomás Zerón de Lucio, entrega de los 800 folios en poder del Ejército y extradición de un juez de barandillas que está en Estados Unidos.

“Nosotros no tenemos ninguna condición, lo único que queremos es hablar directamente con el presidente, porque él ha dicho que es quien encabeza personalmente las investigaciones. Ya hemos intentado hablar con el subsecretario de Derechos Humanos y el diálogo ha sido un fracaso, ya que no conoce los temas, no tiene capacidad”, indicó.

Señaló que ha sido mucha arrogancia y mucha prepotencia del presidente de la República, porque sabe que se encontraban en el Zócalo acampando, pero nunca hubo un acercamiento para saber qué era lo que necesitaban. “Tuvo que existir esta protesta para que diga que en 15 días puede haber un diálogo”, agregó.

