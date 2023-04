'Estoy bien': AMLO reaparece tras contagio de COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un vídeo en Twitter donde da a conocer su estado de salud.

"Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima", dijo el mandatario nacional.

Apuntó que su gira continuó en entidades del sur de la República: "Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún; estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión, con ingenieros militares evaluando el tren maya —con otros servidores públicos— como que me quedé dormido".

Calificó el incidente como "una especia de váguido, hablando coloquialmente", y detalló que de inmediato llegaron médicos a atenderlo: "No perdí el conocimiento sí tuve esa situación de desmayo transitorio", puntualizó en el video el Presidente López Obrador.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

DGC