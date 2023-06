AMLO rechaza hacer acuerdos con el crimen.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como positivos todos los llamados a la paz y a la no violencia, pero puntualizó que el Gobierno federal no establecerá acuerdos con grupos del crimen organizado.

Ante la convocatoria de las madres buscadoras de Sonora a una “tregua de paz” y la respuesta por parte de miembros del Cártel del Noreste, el mandatario federal puntualizó que es positivo “que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo”.

“Es muy bueno, todo lo que signifique llamar a la paz y a que no haya violencia, tenemos que apoyarlo, qué bueno que hay esa actitud de las madres de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia, nada más que nosotros no podemos garantizar de que no se va a actuar contra los que violan la ley, no lo podemos hacer, no puede haber impunidad”, puntualizó.

El titular del Ejecutivo federal puntualizó que los miembros de los grupos delincuenciales tienen que ser conscientes de que no deben continuar por el camino de los ilícitos, porque ésa es una vida que los daña a ellos mismos.

“Lo que deben ellos de tomar en cuenta es que ése no es el camino que deben seguir y que no se puede dañar a nadie y que no pueden utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos y que no deben dañarse ellos mismos, porque es una vida también de mucho sufrimiento, porque ellos al final también salen perjudicando a sus familias y a las familias de otros.

“Por eso estamos buscando serenar al país, atendiendo las causas que originan la violencia, que haya trabajo, que los jóvenes tengan oportunidades de estudio, que la gente no padezca por pobreza y también desechando, haciendo a un lado ese estilo de vida materialista, en donde lo importante o la felicidad supuestamente se obtiene con lo material”, indicó.