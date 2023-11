AMLO rechaza cierre de cuenta de Vicente Fox en X

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se devuelva la cuenta de X al expresidente Vicente Fox, luego de que fue eliminada por comentarios en contra de la influencer Mariana Rodríguez, sin embargo, pidió que se autolimite en sus expresiones a futuro.

“Está mal, no deben de cerrarla, siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir, y más cuando se trata de la libertad de expresión”, expresó al ser cuestionado sobre el bloqueo a la cuenta de Fox Quesada, de quien confió en que no lo vuelva a hacer.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 29 de noviembre de 2023. https://t.co/b52QYB8Z1b — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 29, 2023

“Lo que quiero decir es que no debe haber censura y que, además que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de bumerang, eso se regresa y afecta a quien tiene un mensaje así o se comporta de esa manera.

“Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar, y entender que en la política se puede tener adversarios pero no enemigos”, sostuvo AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Vicente Fox escribió en su cuenta de X algunos comentarios en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, a quien llamó “dama de compañía”, lo que provocó miles de opiniones de rechazo al calificarlo como misógino.

Recordó que cuando cerraron la cuenta del expresidente Donald Trump en la red social de Twitter (hoy X), también expresó su rechazo a esa medida, pues, insistió, prohibido prohibir.

“Y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo dueño, Elon Musk llevó a cabo una consulta para saber si devolvían la cuenta a Donald Trump, voté para que regresaran su cuenta y dejé en mi red mi manifiesto. Prohibido, prohibir”, indicó.

Finalmente, el Presidente López Obrador dijo entre risas que se debe aplicar la frase bíblica de “amar al prójimo como uno mismo”, y “por mucho enojo que haya, que respiren profundo o cuenten hasta 10, o un tafill o pasiflorine”.

