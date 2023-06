AMLO rechaza darle derecho de réplica a Xóchitl Gálvez, 'que vaya donde viven los fifís', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no otorgará el derecho de réplica a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien acudió esta mañana a la conferencia de prensa presidencial para ejercerlo, y también arremetió en contra del expresidente Vicente Fox, de quien dijo que “no está exacto”.

Ante el cuestionamiento respecto a si presentará un recurso legal ante la resolución judicial que favorece a la política hidalguense, aseveró que se harán todos los trámites legales, pero dijo que si busca ser candidata, entonces que haga campaña con los "fifís".

Xóchilt Gálvez, senadora del PAN, acudió con una sentencia de un juez para poder accesar a la mañanera en Palacio Nacional, entre gritos de seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador intentaron impedirle el paso. Foto: Cuartoscuro

"Se hacen los trámites legales correspondientes, pero quiere ser candidata, no sé, a jefa de Gobierno, a la Presidencia, jefa de Gobierno, allá que se vaya donde viven los fifís, ellos van a votar por ella", manifestó el Presidente de México.

–¿Va a dejar que venga?, se le preguntó en la mañanera a López Obrador.

–No, que hagan sus manifestaciones, porque lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad, respondió.

Fox quedó molesto porque le quitaron la pensión, dice

El mandatario federal también criticó al expresidente Fox, quien manifestó su apoyo a la senadora del blanquiazul y dijo que lleva mucho tiempo con planteamientos sin fundamento.

"Fox no está exacto, ya lleva tiempo con actitudes, con calenturas, con planteamientos sin fundamento, no está exacto, quedó muy molesto, entre otras cosas, porque ya no tiene la pensión; además, yo no sé cómo logró engañar a tanta gente y qué pena ajena , imagínense, hablar de un cambio y con salinitas ni al baño y cuando yo llegue a la Presidencia voy a enjuiciar a Salinas y a toda su familia y es lo mismo", declaró.

El presidente López Obrador subrayó que si dice que los "conservadores" están en contra de los programas sociales es porque votaron en contra, por ejemplo, de elevar a derecho constitucional la pensión para los adultos mayores.

Anuncia que presentará reforma sobre programas sociales

En ese sentido, el Presidente de la República anunció que antes de concluir su gobierno presentará otra reforma en la materia.

"Antes de que me vaya voy a enviar una reforma para dos cosas, que el apoyo económico de discapacidad sea universal y que el apoyo a adultos mayores baje a 65 años, quiero que quede en la Constitución", refirió el presidente López Obrador.

DAN