AMLO reconoce que su gobierno no ha logrado cobertura de internet en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de que termine su gobierno garantizará que haya internet en todo el país, para lo cual informó que se tiene contemplada la construcción de 12 mil antenas.

Desde Huauchinango, Puebla, donde presentó un balance sobre los programas del Bienestar, comentó que este objetivo sigue siendo un pendiente de su gobierno, pero no por falta de presupuesto, sino por los problemas tecnológicos que representa.

AMLO asegura que antes de que su sexenio termine habrá internet en todo el país. Foto: Captura de pantalla

"Se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite, por ejemplo, que alumbre todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos, por teléfono celular o internet, y sí hay satélites con esa capacidad, pero los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos", señaló el Presidente de México.

Falta de internet 'no es un asunto de presupuesto'

Comentó que en comparación con la tecnología que debe de ponerse al servicio de la gente, la tecnología en la industria militar avanza a pasos agigantados.

"Tenemos que enfrentar obstáculos para que haya internet en todo el territorio, desde que iniciamos el gobierno estamos trabajando con ese propósito, no es un asunto de presupuesto, es un asunto tecnológico, los satélites que existen funcionan, pero cuando está nublado ya no hay comunicación, existe la fibra óptica en los cables, en las líneas de la CFE, pero no es fácil utilizar esa fibra óptica", explicó.

El Presidente López Obrador aseguró que pese a esos obstáculos, se mantiene "terco" y "necio" para garantizar el internet, aunque el tema le esté "sacando canas".

"Estamos optando por construir antenas, vamos a tener construidas alrededor de 12 mil antenas, el propósito, ya saben que soy terco, necio, perseverante, antes de que yo termine va a haber internet, pero me está sacando canas, por eso, es todavía muy necesario que podamos llevar a cabo estos encuentros para informarles de cómo vamos", afirmó.

También habrá abasto del 100% de las medicinas, asegura

En su discurso, también reiteró que a partir de enero del año próximo se incrementará 25 por ciento la pensión a los adultos mayores: "Así ya una pareja de ancianos, de adultos mayores ya va a tener un ingreso que les va a permitir la alimentación y ya me voy a ir muy tranquilo", señaló.

Agregó que también alcanzará el objetivo de que haya un abasto del 100 por ciento de las medicinas y no sólo el cuadro básico, sino "todo el medicamento que se requiera".

