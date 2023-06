AMLO arremete de nuevo contra Vicente Fox por pensiones de adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gran problema de México es la corrupción, por ello en sexenios anteriores no alcanzaba el dinero, pues todo se lo “clavaban” y no llegaba a la gente.

Desde Huejutla de Reyes, Hidalgo arremetió contra el expresidente Vicente Fox al señalar que se encuentra muy enojado, ya que le quitaron su pensión de 5 millones de pesos que percibía, ya que aseveró que ahora se tienen gobiernos austeros que priorizan el dinero para la gente.

“Es necesario acabar con la corrupción, ya que el problema del país no era la falta de presupuesto, sino la misma corrupción, pues se clavaban todo y por ello no alcanzaba, por ello, sin gasolinazos, sin endeudar el país y con finanzas sanas, el peso es el que más se ha fortalecido en el mundo respecto al dólar, lo que no se veía antes”, explicó.

Señaló que los avances anticorrupción son que se vendió el avión presidencial y se desapareció el Estado Mayor Presidencial, ya que todos esos elementos están en la Guardia Nacional y Ejército, ya que al presidente lo cuida la gente, al referirse que 8 mil personas protegían al Ejecutivo.

“Por eso no nos hace falta dinero, y sin endeudar al país podemos seguir apoyando al pueblo”, destacó.

El mandatario federal refrendó su compromiso de seguir ayudando a la población durante los siguientes meses con becas, programas y recursos, además, adelantó que se espera que a final de 2023 ya estén operando las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, ya que al momento solo se tiene la mitad.

“Este año deben operar las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, ya que al momento van mil 500, pero nuestro compromiso es que antes de que termine el año estén todas”,

Señaló que se van a rehabilitar unidades médicas, clínicas y hospitales, además de basificar a todos los trabajadores de la salud, para que no trabajen como eventuales y se tenga un sistema de primer mundo.

Además de continuar apoyando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con un recurso de 6 mil pesos, para que se capaciten y que no sean enganchados por la delincuencia porque si están sin estudios o trabajo, en la calle los enganchan. “Es mil veces mejor que estudien o trabajen, que permanezcan sin hacer nada, ya que no queremos que se incorporen a las filas de la delincuencia”, refirió.

En torno a las becas, mencionó que hay 12 millones de estudiantes con becas a menores de familias pobres y se van a ampliar las del nivel básico, ya que dijo que se han quedado cortos, además, dijo que en prepa es para todos y en universidades también, “pues ya llegamos a 500 mil becas”.

López Obrador mencionó que se va a continuar el Programa de la Escuela es Nuestra, del que adelantó va a crecer en enero 25 por ciento más

“Cuando me vaya ya queda una cantidad considerable. Si es una pareja, les va a dar cuando menos una comida y ese es mi sueño que quiero convertir en realidad”, aseveró.

Aparte se va a seguir apoyando a hijos de madres solteras, a campesinos con un recurso de Producción al Bienestar, y va continuar el programa Sobrando Vida, entre otros.

Sheinbaum señala que la declaración de Fox es inverosímil

"No les parece inverosímil, insensato, incongruente, falso, una distorsión absurda de la realidad", cuestiona la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante las declaraciones del expresidente Vicente Fox. Apuntó que la pensión universal es creación de López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, leyó una nota del diario La Jornada, del domingo 13 de marzo de 2005. "En un programa de radio, el entonces presidente Vicente Fox criticó el programa de apoyos del Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que si se pretendiera dar 600 pesos a todos los mexicanos que se encuentran en esa situación estaríamos hablando de una cifra millonaria", dijo.

Sheinbaum señaló que Fox aseveró que "apoyar con dinero a ancianos es terriblemente injusto". "Lo que quieren es engañar a la gente", puntualizó la Jefa de Gobierno, apuntó que el programa ha sido impulsado por el Gobierno de López Obrador y que para 2024 serán 6 mil pesos bimestrales los que se entregarán a los adultos mayores.

Hace unos días @VicenteFoxQue, se atrevió a decir que él inventó la Pensión a Adultos Mayores. No les parece inverosímil, insensato, incongruente, falso, una distorsión absurda de la realidad. La Pensión Universal para los Adultos Mayores es creación del hoy Presidente… pic.twitter.com/FjF6hr0Iw2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2023

