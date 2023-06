AMLO llama ‘hipócrita’ a Vicente Fox por ‘adjudicarse’ pensiones para adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al exmandatario, Vicente Fox que se haya apropiado de la “paternidad” del programa de pensiones para adultos mayores, por lo cual lo llamó mentiroso y “cara dura”.

Luego de escuchar el video que grabó el expresidente y que subió a sus redes sociales, López Obrador arremetió en su contra y le recordó que, en 2004, él se opuso a otorgar una pensión universal a los mayores de 70 años .

“Es muy hipócrita y el problema es que no está exacto; no olviden: la doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia”, acusó.

Recordó que, en el presupuesto de 2003, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal le negó el presupuesto para ampliar la base de beneficiarios de la pensión para adultos mayores.

“Cuando hice campaña para jefe de Gobierno planteé que si llegábamos al Gobierno iba a haber una pensión para todos los adultos, en ese entonces mayores de 70 años, y ganamos, y antes de llegar a la jefatura de gobierno hicimos los censos. Como no teníamos mayoría en la asamblea, cuando presenté el presupuesto, no sé si 2002 o 2003, me recortaron el presupuesto para las pensiones”, explicó el presidente.

López Obrador dijo que, sin embargo, ante el éxito que ha tenido su propuesta, ahora los opositores buscan adueñarse de ese beneficio social .

“Imagínense, Fox, que me consta —dejo de llamarme Andrés Manuel— que él se opuso por esa mentalidad clasista neoporfirista; ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista, que era un derroche darle pensión a los de la tercera edad”, señaló el mandatario.

Dijo que a partir de su gobierno se logró que la pensión de adultos mayores se plasme en la Constitución y reconoció que se logró gracias al apoyo del PRI.

“Hace poco, les voy a dar algunos datos, todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales, todos los del PAN, voy a decirlo: ¿por qué salió entonces la reforma? Porque logramos las dos terceras partes con votos del PRI, pero el PAN votó en contra”, recordó López Obrador

