AMLO rechaza decisión de EU de negar entrada a quienes no sean vacunados con J&J o Pfizer

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo en la decisión de Estados Unidos de no aceptar el ingreso a su territorio a personas que no hayan sido vacunadas con marcas diferentes a Johnson & Johnson o Pfizer.

Por lo anterior, AMLO adelantó que se utilizará la vacuna de Pfizer para inocular a quienes viven en la franja fronteriza norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, porque no se haría nada si se lleva a cabo con CanSino o AstraZeneca.

Ahora estamos utilizando Pfizer porque no podemos usar otro tipo de vacunas en la frontera porque en Estados Unidos, y desde luego que no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas (Pfizer y Johnson & Johnson)