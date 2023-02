El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al abogado César de Castro, quien encabeza la defensa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de mentir durante el juicio que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, para intentar involucrarlo a él en la recepción de recursos de origen ilegal.

“Abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho (Jesús "El Rey") Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna y de toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país", reclamó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador condenó el "poder omnímodo" que Genaro García Luna adquirió durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, con "se convirtió en un hombre muy poderoso".

Agregó que la estrategia del defensor del exfuncionario se equivocó hasta en las fechas y los momentos políticos que vivía el país en 2006, pero lo atribuyó a los ataques de sus opositores que quieren igualarlo al resto de los políticos.

”Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, siete millones de dólares, era para enfrentar a Fox. No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos. Entonces, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades, de componendas, que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador cuestionó la actuación de las agencias de investigación especializada de Estados Unidos, que parece que no se dieron cuenta de los malos manejos que realizó García Luna, sobre todo por el dinero que logró acumular.

“A ver, por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García luna en Florida, de dónde surgió eso. Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero", cuestionó.

"¿De donde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Luego, ¿por qué allá?, ¿por qué no en Guatemala, en Argentina? ¿Por qué en Estados unidos? Otra pregunta: ¿que no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico? ¿Por qué no declararon ellos?, ¿por qué no se trató lo de "rápido y furioso", la introducción de armas en ese tiempo? Vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Loret, que era un montaje, pero vamos a ver el resultado”, añadió López Obrador.

