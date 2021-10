AMLO rechaza haber intervenido para castigar o liberar políticos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el inicio de su Gobierno no ha intervenido para que se castigue de forma injustificada o se libere a algún político, porque subrayó que eso le corresponde al Poder Judicial.

Durante la conferencia de prensa matutina fue cuestionado particularmente por el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien lleva su proceso en libertad, y puntualizó que a pesar de que el exmandatario le mandó una carta en su momento, él no establece relaciones de complicidad con nadie.

“No, porque no me correspondía, somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial, es parte de los cambios, desde que soy Presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie", señaló AMLO.

AMLO dice que la comprobación de los supuestos ilícitos de Guillermo Padrés le corresponde al Poder Judicial

“Sencillamente no era un asunto de mi competencia, es que ahora sí hay división y equilibrio de poderes, antes el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el Presidente y se quedó la costumbre de que el Presidente era omnímodo, todopoderoso y que los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, eran apéndice, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso ”, declaró.

AMLO mencionó que si no se ha podido comprobar el presunto enriquecimiento ilícito de Padrés es porque es un asunto que le corresponde a la actuación de los jueces, magistrados y ministros y señaló puntualmente que es algo que tiene que ver con la corrupción.

En ese sentido, López Obrador reconoció que es posible que exista corrupción en las dependencias: “Sí, puede ser que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar la corrupción por completo".

AMLO aclara que se seguirá investigando el caso de Guillermo Padrés

Ante la insistencia respecto a si el gobierno investigará los presuntos desvíos de recursos federales por parte de Guillermo Padrés, indicó que sí se debe proceder, por lo que pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que revise el caso.

En el caso del recién llegado gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió esperar resultados de su gestión, pues señaló que apenas lleva dos meses de gestión y es necesario darle tiempo.

