AMLO: No tengo injerencia en casos de Rosario Robles, Juan Collado y Ancira

Al rechazar cualquier injerencia en el caso de Rosario Robles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no hará "acuerdos en lo oscuro ni concertacesiones" con la extitular de Desarrollo Social ni con el abogado Juan Collado y el empresario Alonso Ancira.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO se refirió a los casos penales de dichas personas, para aclarar que ya no es como antes donde el Presidente daba instrucciones a la entonces Procuraduría General de la República.

Respecto al criterio de oportunidad que busca Rosario Robles, "aprovecho también para decir en este caso que no tengo yo injerencia, es un asunto que lleva la Fiscalía. Se piensa también por lo mismo que es como antes, que todo salía por el Presiente, que la Procuraduría actuaba por consigna, no".

Tras desmarcarse del caso de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto, el mandatario aclaró que esto corresponde a la Fiscalía General, donde se recibieron las denuncias y están llevando a cabo todo el proceso sobre el presunto desvío de recursos públicos.

Precisó que tampoco intervendrá en otros casos como el de Juan Collado, exabogado de Carlos Salinas, y menos negociar los nombres que debe denunciar en sus declaraciones ministeriales.

"Lo mismo en el caso del abogado Juan Collado, es lo mismo, porque me han llegado a decir: yo hablo, soy testigo protegido o como se le llame pero necesito que el Presidente respete el acuerdo y que me diga hasta dónde voy a llegar, a quién voy a denunciar.

"Y mi respuesta es no, no es decirle a Juan Collado: a ver, tu relación con Salinas y habla y así intervenimos. No, eso es inmoral y no corresponde al Presidente, eso corresponde a la Fiscalía y tiene que ser legal, nada de en lo oscurito, nada de concertacesiones".

Pide se regresen 200 mdd por planta de Agronitrogenados

En cuanto al empresario Alonso Ancira, extraditado de España a México, involucrado en un presunto fraude por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, AMLO reiteró que lo importante es que devuelva al erario los 200 millones de dólares que se pagaron a sobreprecio.

"En el caso del señor Ancira, desde el principio, hay una auditoría y la planta de vendió más cara, 200 millones de dólares de más, ahí hay una pérdida para el erario, independientemente de la sanción y el castigo a los funcionarios. Esos 200 millones de dólares tienen que regresar".

AMLO destacó que si no se concreta la reparación del daño por parte del exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), el gobierno no permitirá que la FGR o jueces pacten la libertad bajo fianza.