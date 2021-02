Este miércoles, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Asegura que pronto se restablecerá electricidad en estados afectados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que pronto se resolverá el problema de la energía eléctrica en estados del país, tras el apagón de las últimas horas.

"Esperamos que ya se normalice, lo antes posible se restablezca el servicio", dijo AMLO.

AMLO rechazó que la falta de gas en el norte del país sea en represalia de Estados Unidos porque no nos ven bien, y estimó que el fin de semana se pueda solucionar el problema de los apagones.

"No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. Es grave la situación en Texas, no tienen gas, aumentó mucho el precio del gas", aseguró AMLO.

AMLO aclaró que las fallas de la energía eléctrica en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se deben a la crisis generadas por la tormenta invernal en el norte, lo cual afectó la producción y distribución de gas.

"Nosotros estamos echando a andar plantas de combustóleo, con carbón para enfrentar la emergencia, se está llevando una planeación para que no se quede la gente sin energía eléctrica", sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal informó que ya se están comprando tres barcos con gas licuado y se prevé que se adquieran más, para ir resolviendo esta situación de fallas en la energía eléctrica.

"Ya se estaba previendo esta situación, por eso se decidió desde hace una semana entregar combustóleo de PEMEX a la Comisión Federal de Electricidad a precio bajo", puntualizó AMLO.