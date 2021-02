Apagón: AMLO asegura que pronto se restablecerá electricidad en estados afectados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que pronto se resolverá el problema de la energía eléctrica en estados del país, tras el apagón de las últimas horas.

"Esperamos que ya se normalice, lo antes posible se restablezca el servicio", dijo AMLO en la conferencia mañanera.

AMLO rechazó que la falta de gas en el norte del país sea en represalia de Estados Unidos porque no nos ven bien, y estimó que el fin de semana se pueda solucionar el problema de los apagones.

No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. Es grave la situación en Texas, no tienen gas, aumentó mucho el precio del gas, aseguró AMLO.