AMLO: Me gustaría pasar a la historia como el "presidente de la salud"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que por supuesto le gustaría pasar a la historia como el "presidente de la salud", aún cuando el camino está lleno de obstáculos puestos por sus adversarios que se deben ir "brincando, a ver quién se cansa primero".

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó a AMLO si le gustaría pasar a la historia como el mandatario que dignificó el sistema de salud de los mexicanos.

"¡Pues claro que sí!, es algo fundamental, el derecho humano, el derecho a la salud, garantizarlo es un gran logro, como el derecho a la educación, al trabajo, a un salario justo, al bienestar, el derecho a la felicidad, al bienestar material y al bienestar del alma, claro que sí”, respondió AMLO.

AMLO manifestó que a diario trabaja con su equipo de colaboradores y millones de mexicanos para lograr la transformación del país donde se ponga fin a la corrupción, los más desprotegidos sean atendidos y no olvidados como lo hicieron los anteriores gobiernos que los ignoraron por completo.

Antes despreciaban al pueblo, no les importaba, no existía, ahora es distinto, ese es el proceso de transformación del país, resaltó AMLO.

Sin embargo, AMLO denunció que este proceso de cambio está lleno de adversidades que se deben ir superando. "Lo más importante es no cansarse, los adversarios corruptos apuestan como estrategia a que nos desmoralicemos y aceptemos que no se puede o que hay que transar, no nada, seguir adelante, transformando, y a ver quién se cansa primero”.

Andrés Manuel López Obrador opinó que no es poca cosa los daños de la pandemia, pero "vamos a salir adelante, México tiene una larga vida, de crecer, de avanzar, siempre y cuando no se permita la corrupción".

