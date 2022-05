AMLO rechaza intervenir en señalamientos contra Gertz Manero; no son graves los hechos que se le acusan, dice 

Ante los señalamientos en contra del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por su intento de procesar a un columnista y a un activista por la filtración de los audios relacionados con la demanda que presentó en contra de la viuda de su hermano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intervendrá.

“No estoy pensando en intervenir, en inmiscuirse en este asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave, eso es lo que establece la ley”, señaló el mandatario.

Durante la conferencia, el mandatario incluso consideró que no han sido graves los hechos por los que se le acusa.

“No lo considero, no lo considero, y hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces siempre hay diferencias, intereses”, aseguró al ser cuestionado si consideraba grave la actuación de Gertz Manero.

Finalmente, el Presidente dijo que su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México.

