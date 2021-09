No aceptamos presiones de ningún gobierno, asevera AMLO

AMLO rechaza que México sea pelele de EU; no se reprime a migrantes por orden extranjera, dice AMLO afirmó que su gobierno no reprime a haitianos por órdenes de Estados Unidos, ya que México "no es pelele o empleado" de nadie; aseguró que se está poniendo orden en el flujo de migrantes en el sur del país