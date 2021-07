AMLO rechaza recibir a Silvano Aureoles; hay que cuidar investidura presidencial, evitar espectáculos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien en días pasados le solicitó audiencia de manera formal, para evitar debates ríspidos o espectáculos porque "se debe cuidar la investidura presidencial".

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la conferencia matutina de cada mañana en el salón Tesorería del Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro.

Mediante un escrito, Aureoles pidió al primer mandatario que lo atendiera para entregar de forma directa y personal, las pruebas de la supuesta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones en Michoacán y el presunto apoyo que le dio al partido Morena y su candidato Alfredo Ramírez Bedolla.

Al respecto, AMLO señaló: "Con todo respeto le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas".

"Que pase el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial, no es Andrés Manuel sino lo que representamos", afirmó.

Más adelante, el titular del Poder Ejecutivo federal informó que va a recibir a todos los gobernadores, poco a poco, para atender el plan de seguridad en el país ante el aumento de los índices delictivos.

Sin dar alguna fecha probable del encuentro con el resto de los mandatarios estatales, luego de que el miércoles recibió a los gobernadores electos y en funciones de Morena, AMLO explicó que tiene que revisar su agenda porque también tiene otros asuntos que atender.

"Pero ahí vamos avanzando, voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos, o uno a uno, pero los voy a recibir a todos", se comprometió.

ntb