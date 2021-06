AMLO no recibirá a Silvano Aureoles; que acuda a la FGR, señala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no recibirá al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que éste llegó la mañana de este martes a Palacio Nacional para entregar a AMLO presuntas pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección del estado donde ganó el abanderado del guinda, Alfredo Ramírez.

"No puedo estar yo aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político-electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial, hay que respetar la investidura presidencial", afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que Silvano Aureoles debe “ventilar” sus pruebas ante las instancias correspondientes; en tal caso, el tema del supuesto vinculo del guinda con el narco, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y sobre lo de las elecciones, “para eso esta el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

“En los dos casos se trata de cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la FGR; no (lo voy a recibir) porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el TEPJF y si es una acusación de un ilícito, pues hay que acudir a la Fiscalía”, apuntó AMLO.

"Entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, no; todo lo que ocurre aquí es información y noticia, pero no es lugar", insistió durante el diálogo circular con medios en Palacio Nacional.

AMLO informó que ayer recibió a tres gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Jalisco, Enrique Alfaro, para tratar asuntos relacionados con programas de desarrollo para esos estados.