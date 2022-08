AMLO rechaza recortes a la educación; "se está invirtiendo mucho", dice

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presupuesto para educación no se reduce sino por el contrario habrá suficientes recursos para salarios de maestros e incluso se van a incrementar.

"Acabamos de aumentar el sueldo de maestros que ganan menos, hay muchos que dicen, ahora que hay menos presupuesto, no, ahora hay más presupuesto que nunca para la educación una cosa es que haya austeridad y otra que no se invierta en educación, el que no haya programas como los bebederos, que no pusieron los bebedores y se robaron el dinero, ¿se acuerdan de los pizarrones electrónicos? no hubo; se está invirtiendo mucho en educación, ya tenemos una gran cantidad de basificados con mejores condiciones laborales, nada más en becas cuando en el país se habían otorgado 11 millones de becas", abundó.

Recordó que durante su administración 600 mil profesores obtuvieron su plaza definitiva y ahora se entregan recursos directamente a las asociaciones de padres de familia para que inviertan en las necesidades de cada escuela.

Indicó que con el cambio de la secretaria de Educación Pública se garantiza que estos beneficios continuarán.

"Todo esto y con Lety vamos a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública, no va a faltarles el sueldo a los maestros, no se les va a faltar al respeto; ya van a venir nuevos contenidos en libros de texto, ya vamos a entregar becas e incluso va a haber un incremento ya lo estamos viendo para el siguiente año", insistió el presidente de la República.

lem.