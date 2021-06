AMLO recomienda a diputados ser congruentes y no incurrir en "chapulineo" de partidos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que los legisladores son libres de estar en cualquier partido, no se les puede prohibir que cambien, pero lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo que ofrecieron en campaña y no incurran en prácticas de "chapulineo".

"Que se mantengan fieles al pueblo, inclusive que pongan por delante el interés del pueblo, de la nación, por muy legítimos que sean sus intereses personales o los intereses partidistas, siempre se tiene que poner por delante el interés del pueblo", subrayó AMLO en la conferencia mañanera.

Confió que los nuevos diputados actuarán con rectitud e integridad, como auténticos representantes del pueblo, pues "se ha avanzado, ya no es el legislativo de antes. A veces hay que estar recordando porque a nuestros adversarios se les olvida lo que no les gusta recordar, es una especie de amnesia".

El Congreso de la Unión "era un tianguis": AMLO

AMLO insistió que antes el Congreso de la Unión "era un tianguis, ahí se comerciaba todo, se intercambiaban los votos, se conseguían los votos por dinero, se compraban".

AMLO dijo que está demostrado que en el caso de las reformas estructurales se pagó a los legisladores, no a todos, pero está abierto el juicio de cómo lograron votos para que se aprobara la reforma energética.

"¡Imagínense! que el propio ahora exdirector de Pemex (Emilio Lozoya) que haya declarado formalmente en la Fiscalía de que entregaban sobornos a legisladores para que se aprobara la reforma energética, y eso es una parte, porque habían partidas de moches, cada vez que se iba a aprobar el presupuesto repartían, maiceaban", aseveró.

López Obrador criticó a sus opositores porque sólo "andan viendo si traigo los zapatos boleados, cuánto papel sanitario se consume en la Presidencia de la República", cuando antes guardaban silencio cuando a un legislador "de gran altura" (Emilio Gamboa) le mandaron un helicóptero para jugar golf en el sureste.

ntb