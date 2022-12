El Presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de los hechos violentos registrados en Xochimilco y acusó que tratan de culparla porque ya es la época de hacerlo y recomendó que sí es necesario, se ofrezcan disculpas a los pobladores.

“Ya lo está viendo la Jefa de Gobierno, es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la Jefa de Gobierno, no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma , entonces ya están tomando las medidas, yo espero que eso se atienda. Claudia tiene el mismo concepto nada más que como ya estamos en temporada navideña y también de la otra, pues se les culpa y se utilizan; entonces hay que ofrecer disculpas si es necesario y corregir y castigar a los responsables , ya lo está haciendo Claudia”, destacó el mandatario.

Agregó que el país atraviesa una nueva etapa en la que no se permite, ni tolera, la represión contra ningún grupo.

“Siempre hay estas situaciones que, pues se presentan por las inercias también, porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva , dónde no se permite la represión, no se tolera la represión”, advirtió el Presidente.

Sin embargo, en otro caso, de comerciantes Triquis de Oaxaca, que fueron desalojados del Centro Histórico de esa ciudad, justificó el retiro de los puestos que habían colocado y presentó una publicación en redes sociales del padre Alejandro Solalinde, quien calificó como un grupito de la etnia a los comerciantes desalojados que se negaron a aceptar los acuerdos alcanzados con el nuevo gobierno estatal.

“Lo mismo, lo mejor es el diálogo, pero me llamó mucho la atención del padre Solalinde, de todas maneras, no tiene por qué haber represión, desalojos eso tiene que ver con los conservadores y no con nosotros, pero sí me llamó la atención lo que puso en su twitter el padre Solalinde”, dijo el mandatario.

FBPT