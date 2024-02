AMLO reconoce que envío de reformas al Congreso es por tiempo electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que envió su paquete de 20 reformas al Congreso de la Unión ante la proximidad del proceso electoral donde, dijo, no solo será una candidata o candidato el que se elija sino definir un proyecto de nación.

En la conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado por qué hasta el fin de su sexenio y en año electoral mandó las iniciativas al Poder Legislativo. “Porque hasta ahora se dieron las condiciones y porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”, señaló.

“No va ser nada más qué candidato gana o ver qué partido, alianza o candidato gana, es decidir por un proyecto y eso considero es más importante”, añadió AMLO, tras informar que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde informará sobre cada una de las reformas enviadas al Congreso para evitar la manipulación.

#ConferenciaPresidente | Martes 6 de febrero de 2024 https://t.co/llIQXeH5Yj — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 6, 2024

El lunes, AMLO mandó al Legislativo 18 reformas constitucionales y dos a leyes secundarias, con las cuales pretende echar abajo los cambios “antipopulares” que realizaron los gobiernos neoliberales durante 36 años.

“Vamos a estar analizando una por una, nos va a dar oportunidad de informar ampliamente para que se conozca bien, no haya malas interpretaciones, no se distorsionen las cosas, no haya manipulación. Por eso tenemos que informar, informar, informar, porque están esperando cómo afectarnos, cómo dañarnos y atacarnos”, refirió AMLO.

AMLO explicó algunas de las iniciativas, que el Inai pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente, como la Fiscalía General, “pero que no actúe bajo consigna porque todos estos personajes tienen como distintivo que son militantes del conservadurismo”.

AMLO denunció que estos organismos los creó la llamada sociedad civil, que se protegería a los derechos humanos, el medio ambiente, etcétera.

“Ah, que se iba a combatir el monopolio, a garantizar el derecho a la información, entonces crearon todos estos órganos autónomos, independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. El gobierno perdió su función pública”, enfatizó AMLO.

AMLO indicó que desde que nació el Inai comenzó protegiendo información relacionada con la condonación del pago de impuestos durante el sexenio de Vicente Fox, alrededor de dos mil millones de pesos.

“Vamos a las pruebas, que me digan, de todas las reformas que hicieron cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles para beneficiar a una minoría. Todo lo aprobado por los legisladores en ese periodo tuvo el afán de lucro”, puntualizó AMLO.

AMLO cuestionó para qué tener cuatro o cinco instituciones que le cuestan al pueblo y que son “pantalla” nada más para simular que se combate la corrupción. Recordó que cuando fue el gobierno de Carlos Salinas se eliminó del Código Penal que la corrupción se considerara como delito grave.

“¿Cuánto tiempo engañaron con eso?, y todo lo que hace el Poder Judicial, y tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica porque esa ley beneficiaba a la CFE para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores.

“Pero este ministro no está representando al pueblo sino a las empresas particulares a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares, para que los Oxxos tengan luz día y noche, y no paguen lo mismo que paga un consumidor”, dijo AMLO.

