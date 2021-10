AMLO reconoce que no hay presupuesto para Tandas del Bienestar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el Presupuesto 2022 no hay una partida designada para las Tandas del Bienestar; sin embargo, el programa continuará autofinanciándose con los pagos de los créditos entregados.

"Se piensa que, con el pago de los créditos que se han entregado, se puede mantener; es como un fondo revolvente, no va alcanzar esa es la verdad, pero vamos a ver si se amplía y conseguimos fondos". Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo descartó el uso de criptomonedas en México, como ha ocurrido en El Salvador.

Lee más Salvadoreños protestan contra uso del bitcoin en su primer día como moneda legal

"Pensamos que debemos de mantener la ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero; cuidar que esté bien el ingreso. No hay evasión fiscal que no haya privilegios, que todos contribuyamos", dijo.

AMLO: Con los ingresos se pueden mantener los programas sociales

AMLO destacó que con la fusión de Univisión y Televisa ingresarán a finales de 2021 cerca de 10 mil millones de pesos a la hacienda pública.

Con este tipo de ingresos, aseveró, se pueden mantener los programas sociales, los pagos de nómina, de aguinaldos, para finalizar el año con números correctos.

lee más Brecha financiera entre países ricos y pobres frena la recuperación: FMI

López Obrador destacó que, al 12 de octubre de este año, los ingresos tributarios del gobierno durante el año son del orden de 2 millones 726 mil 160 pesos, cifra 2.3 por ciento mayor al mismo periodo de 2020.

En octubre, destacó, se han creado 47 mil ofertas laborales, por lo que ya hay 80 mil empleos más de los perdidos por la pandemia. Actualmente hay 20 millones 642 mil 317 trabajadores registrados en el IMSS con un promedio salarial mensual de 12 mil pesos, informó.

EASZ