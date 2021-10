Aquí ya no hay para dónde hacerse, dice AMLO a legisladores por reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los diputados tendrán la oportunidad de manifestar si están en favor del pueblo o de las empresas y sus intereses creados, en cuanto la aprobación de la reforma eléctrica.

Aquí ya no hay para donde hacerse. Como decía Juan Álvarez: ‘Esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse’, así decía ese gran liberal, Juan Álvarez, cuando se tenía que definir si se estaba con Santa Anna o se estaba con el movimiento liberal refirió.

Durante la conferencia matutina, López Obrador destacó que en general los legisladores, no sólo los del PRI, tienen que definir si están en favor de que las empresas extranjeras reciban subsidios o apoyar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el abasto de energía.

"Los legisladores demostrarán si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas y grupos de intereses creados.

"No sólo es un asunto de partidos, puede haber un legislador del PAN honesto, que diga 'soy representante de pueblo y no del PAN', porque los diputados representan al pueblo y no a los partidos políticos", deslizó el mandatario.

El próximo lunes, adelantó, el secretario de Gobernación junto con integrantes del gabinete de Energía, presentarán un informe general para explicar la reforma eléctrica, con el objetivo de contrarrestar la campaña de publicidad en su contra.

Aseguró que con la presente reforma eléctrica se va a contar la historia de cómo se lanzaron mentiras a través de campañas muy caras de publicidad para engañar a la población.

La iniciativa busca un equilibrio 54 por ciento de energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46 las empresas privadas. No se expropia a ninguna empresa aseveró el mandatario.

Es una buena oportunidad para la transparencia, dijo, la gente no se enteraba de lo que hacían arriba, de las reformas contra el interés del pueblo, ahora tenemos la posibilidad de informar sobre lo que hicieron con la llamada reforma energética, como los sobornos que dieron a legisladores para que la aprobaran.

