AMLO confirma que no habrá otra iniciativa para reformar el sector eléctrico

No habrá otra iniciativa de ley para reformar al sector energético nacional, consideró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que, incluso, en Estados Unidos hubo la preocupación por el cambio legal, pero ahora “está superado”.

"También, se pensó que eso no era acordé con el Tratado de Libre Comercio; ya se demostró que no es así y no es esa la intención del gobierno. En Estados Unidos, ellos pensaron en cambiar nuestras leyes porque se llegó a pensar que iban a echar abajo la Reforma Eléctrica. Nosotros no lo aceptamos y ellos nos mandaron decir que no tienen la intención de que modifiquemos nuestras leyes".