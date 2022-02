Rechazamos cualquier invasión, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que México rechaza y condena la invasión de Rusia a Ucrania y aclaró que lo mismo haría si se tratara de China, Estados Unidos o cualquier otro país porque se debe respetar la soberanía.

En conferencia de prensa desde Colima, sostuvo que este viernes México presentará su postura ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

AMLO recordó que la posición de México ya fue dada a conocer por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon.

Nosotros vinculamos la no intervención, a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros, a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos