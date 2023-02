AMLO reitera que venta de Banamex sigue en suspenso

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el caso de Banamex no se ha determinado al grupo ganador de la puja por hacerse del banco.

"Banamex está en espera, solo sé que van bien las cosas , yo espero que pronto ya se dé a conocer el resultado de esta operación, porque va a significar darle certidumbre de este proceso y significa que se mantenga un banco importante en el país", manifestó el Presidente.

López Obrador confió en que el resultado concluya con una decisión que deje en manos de mexicanos el control del grupo financiero.

"Que se pueda llevar a cabo la operación con mexicanos, significa que el patrimonio cultural de Banamex, que es muy amplio, se mantenga en el país", señaló al afirmar que también se garantiza el pago de impuestos.

"A diferencia de antes, cuando lo vendieron que no pagaron ni un centavo de impuestos cuando la época de Fox y siendo secretario de Hacienda Francisco Gil todo se acomodó para que no pagarán impuestos como 12 mil millones de pesos, ahora es distinto y no nos cae nada mal este ingreso para la hacienda y que no se enojen mucho", pidió López Obrador.

