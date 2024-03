AMLO reprueba ingreso violento a Palacio Nacional de supuestos normalistas

Tras reprobar los hechos violentos registrados en Palacio Nacional donde presuntos normalistas de Ayotzinapa ingresaron al recinto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se trata de un acto de provocación y confrontación en contra de su gobierno, sin embargo, aseguró que no habrá represión al movimiento.

Mientras se realizaba la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería, en el exterior un grupo de encapuchados rompió una de las puertas de acceso al recinto histórico por la calle de Moneda, pero fueron contenidos por la Policía Militar para evitar que llegaran hasta el mandatario federal.

MÁS INFORMACIÓN Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Palacio Nacional para hablar con AMLO | VIDEO

“Ya es un movimiento en contra de nosotros que llevan como una semana, que fueron a Gobernación y rompieron vidrios; ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en una provocación.

Al ser cuestionado sobre la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, @lopezobrador_ señaló que es una actitud política de grupos de derecha que buscan hacer daño a su gobierno https://t.co/GiTaiPQLUV pic.twitter.com/6rglnzi6pO — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 6, 2024

“No va escalar, lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores (…) Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, insistió AMLO.

AMLO: Subsecretario atenderá a inconformes

Ante la petición de los inconformes para que haya un diálogo directo con él, AMLO precisó que serán atendidos por el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y adelantó que en aproximadamente 15 o 20 días se reunirá con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea, de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación”, agregó AMLO.

AMLO mandó el mensaje a los familiares de los normalistas desaparecidos que está dedicado al avance en las investigaciones de estos hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“Pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza (Emilio) Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”, denunció AMLO.

AMLO añadió que se llevan a cabo las indagatorias para dar con el paradero de los estudiantes y conocer la verdad.

“Me voy a reunir con ellos (los padres) en su momento, calculo que en 15 días o más, quiero tener mas pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas personas, la responsabilidad que tienen los abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del pro y otras organizaciones”, refirió AMLO.

AMLO aseguró que lo que quieren los supuestos defensores de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, “es que no lleguemos a conocer la verdad y se haga justicia, sino ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros.

“(Es un asunto) politiquero, lamentable. Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Les mandé un informe a cada uno de los papás y mamás y no los quisieron recibir porque se los prohibieron los abogados”, sostuvo AMLO.

Finalmente, AMLO rechazó que el Gobierno federal pretenda dividir al movimiento de los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, e insistió en que se busca conocer la verdad, y confió en que se logrará el objetivo de dar con el paradero de los estudiantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR