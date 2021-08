AMLO respalda a Sheinbaum, asegura que CDMX está en semáforo naranja

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, de mantener a la CDMX en semáforo en naranja, a pesar de que la Secretaría de Salud determinó que regresara a rojo ante el aumento de contagios por COVID-19.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador descartó que haya diferencias entre el gobierno capitalino y las autoridades federales de Salud.

"No hay diferencias de fondo, ya se decidió porque corresponde al gobierno de la Ciudad que se tiene semáforo naranja, y eso es lo que se está llevando a cabo, lo importante es que no hay tantas restricciones porque lo cierto es que ya es momento de que nos cuidemos". Andrés Manuel López Obrador

lee más Sheinbaum batea el semáforo Gatell y deja a la CDMX en color naranja

AMLO señaló que la pandemia de COVID-19 sacó en algunos casos el afán autoritario, el propósito de imponer, e incluso "se llegó a decretar hasta toque de queda".

Recordó el caso en algún estado de la República donde se abrieron los restaurantes, pero a los adultos mayores sólo les permitía ir al restaurante hasta las cinco de la tarde.

"Es como lo de la escuela, no quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero cómo sí podemos ir a los centros comerciales u otras actividades, por qué no a la escuela. Entonces, hay que darle su lugar a la gente, el pueblo es mayor de edad, no hay que estarlo tutelando y mucho menos estarle diciendo está prohibido esto o no hagas esto", sostuvo López Obrador.

lee más CDMX ya no puede cerrar actividades: Claudia Sheinbaum

Insistió en que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, e inclusive reconoció que en el Gobierno hay discrepancias por esta situación del semáforo epidemiológico.

"Está permitido y no está prohibido porque es un Gobierno democrático, no un Gobierno autoritario pero se resuelven las cosas siempre poniendo por delante el interés general", finalizó AMLO.