Que se vuelvan a unir para la revocación, reta AMLO a opositores

Andrés Manuel López Obrador retó ayer a sus adversarios políticos a reagruparse como lo hicieron en las elecciones de junio pasado, ahora en la consulta de revocación de mandato, porque “es la gran oportunidad” de que pidan que se vaya de la Presidencia de la República.

“El bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos: políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas.

“No pudieron y ahora viene de nuevo, otro desafío, que se vuelvan a agrupar, para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya, es la revocación del mandato”, dijo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Agregó que esta es la democracia, por ello “no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, en marzo”.

El titular del Ejecutivo federal expuso que la consulta de revocación de mandato, en marzo del próximo año, será un proceso “interesantísimo. No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando”.

López Obrador dijo que “salió el pensamiento rancio, conservador”, pues hay una idea nefasta, retrógrada, de que “el pueblo no existe, y de que nada más son los potentados los que deciden, con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, la llamada ‘sociedad política’, el círculo rojo, el pueblo no sabe de política, son ellos nada más”.

Aseveró que es tanta la arrogancia y la prepotencia de los opositores que el año pasado votaron en la Cámara de Diputados para que no se elevaran a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad y becas a estudiantes pobres.

“Votaron en contra porque les molesta que se entreguen de manera gratuita los medicamentos. ¿Y qué pensaban?, ¿que la gente no se enteró?, ¿que el pueblo es tonto? No, los masoquistas son otros y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, ratificó el primer mandatario.

Calificó como corruptos, individualistas, egoístas, clasistas y racistas a los conservadores, por impedir que los pobres, la mayoría del pueblo, puedan salir de ese nivel social, por ello son satisfactorios los ejercicios democráticos como la consulta popular del domingo: “esto nos hacía falta, porque por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos, porque los gobernantes eran intocables, todopoderosos”.

Recordó los episodios del país desde el gobierno de Santa Anna, “tirano, 11 veces presidente de México, dominó la mitad de un siglo; Porfirio Díaz, casi la otra mitad, 34 años. Viene la Revolución, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en el político.