AMLO retoma señalamientos contra Xóchitl; que TEPJF explique cuál fue la violencia de género, pide

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de nuevo de Xóchitl Gálvez, tras recordar que es la candidata de los de arriba encabezados por Claudo X. González, y exhortó al Tribunal Electoral que le expliquen por qué lo señalaron de ejercer violencia política de género hacia la senadora del PAN.

Luego de señalar que los del INE y el Tribunal lo deben dejar hablar porque ayuda hasta promocionar a Gálvez, AMLO calificó como una injusticia, un afán de culparlo de que la panista haya sido la elegida del bloque opositor.

“Nada más, lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, ¿en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora? porque, me gustaría, no sé si ahora, pero más adelante, aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además, una injusticia, un afán de culparme.

“Me gustaría hasta repetir lo que dije, solo les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo, repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género”, afirmó.

Se muestra extrañado por decisión de TEPJF

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO se mostró extrañado al creer que la sanción del Tribunal Electoral por violencia de género surgió por exhibir los contratos millonarios que ganó Xóchitl Gálvez cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo.

En ese marco su vocero Jesús Ramírez Cuevas le hizo la observación de que fue por haberla mencionado como la elegida del Frente Amplio por México y la “mafia del poder” liderada por Claudio X. González.

“Ah, pues tampoco mentí. Tan es así que quienes la apoyan son Claudio X. González y Fox, nada más que ya lo silenciaron, porque él sostuvo, se acuerdan que al ganar Xóchitl se iban a quitar los programas sociales, del Bienestar y es de dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación.

“Claudio los unió y decidió que sería Xóchitl. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser?”, insistió.

Frente a esa situación, López Obrador optó por solicitar a su vocero reproducir el fragmento por el cual Xóchitl Gálvez interpuso la denuncia en su contra por violencia política de género.

Advirtió que este viernes en la mañanera dará a conocer los mensajes de Claudio X. González y Héctor Aguilar Camín respecto a la señora Gálvez.

“Si ellos eran los que la promovieron y destaparon. Decían que era un fenómeno y que habían cambiado todo. (...) Ahora ya no quieren que yo hable de ella, si hasta la ayudo, que me dejen hablar”, ironizó.

Más adelante, AMLO fue cuestionado sobre la declaración de Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, sobre que las mujeres “deben aguantar vara como los hombres”.

“No, no, yo no uso esos términos. Lo único que puedo decirles es que quien participa en la vida pública tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia, eso no tiene que ver con género, es todo, tenemos que informar, por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene”, enfatizó AMLO.