Revela documento de EU sobre gobernador

Ante los señalamientos de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas de que la orden de detenerlo salió de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no ha dado instrucciones en su contra, y advirtió que su gobierno no será “el hazmerreír” en este caso.

Tras confirmar que hay una investigación en Estados Unidos en contra del panista por lavado de dinero, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no encubrirá a nadie, “no soy tapadera”, ya que la ley y la justicia están por encima de todo.

“Es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República (FGR), que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”, dijo.

En la conferencia mañanera, ordenó que se diera a conocer el oficio enviado por las autoridades de EU al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, donde se notifica de la investigación a Francisco García y otras personas involucradas por lavado de dinero.

Pidió al vocero, Jesús Ramírez, leer el documento firmado por Joseph González, agregado jurídico del Departamento de Estado, donde notifica que el FBI realiza una investigación preliminar “en relación a unos individuos y entidades corporativas en las cuales se cree que hay operaciones financieras y/o viajes internacionales irregulares en México y otros países”.

López Obrador señaló que no se protege a nadie: “imagínense si este señor lo detienen en Estados Unidos, cómo quedamos nosotros, como hemos quedado en décadas, como tapaderas, como el país de la impunidad, y eso se acabó”.

Acotó que políticamente es correcto dar a conocer el oficio que envío la Embajada de EU en el que solicita a México información del mandatario por la investigación de un presunto lavado de dinero.

Más adelante se pronunció porque sea el Senado quien aplique el artículo 76 de la Constitución, para que sea elegido un gobernador interino en Tamaulipas, luego de la orden de captura contra el mandatario panista, y no existan vacíos legales.

El Presidente destacó que la investigación está abierta en contra de García Cabeza de Vaca, para que no se piense de que es un asunto del Presidente de la República, “ni modo que yo tenga que ver con el señor este (Joseph González), no lo conozco, ni con el FBI, ni con la DEA ni la CIA”.

Ante las acusaciones de los líderes panistas, que, dijo, le echaron la culpa de la orden de captura, aclaró: “¿Qué tiene que ver el Ejecutivo? Esto, si nos mandan un oficio así, ¿qué hacemos, nos quedamos callados? No es con nosotros, es con la ley y con instancias que tienen que ver con organismos independientes, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, que es la que lleva a cabo el desafuero”.

Más tarde, un día después de que se emitió la orden para detener al mandatario de Tamaulipas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, acudió por segunda vez en dos semanas a Palacio Nacional para reunirse con el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra. Ninguno dio declaración alguna a la prensa para informar el motivo del encuentro.