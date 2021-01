AMLO, decepcionado de la DEA, pero no prevé daño a relación con Biden

“Estamos decepcionados con el trabajo de la DEA”, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la exoneración del general Salvador Cienfuegos.

Así respondió luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no juzgar al extitular del Ejército, al señalar que las pruebas del presunto nexo con el crimen eran insuficientes, decisión que fue descalificada por el país vecino.

López Obrador consideró que esta investigación fue muy rara, ya que no se sabe quién decidió realizarla y capturarlo 15 o 20 días antes de las elecciones en esa nación. “Se me hace muy raro; es de lo más irresponsable”, dijo en conferencia.

No queremos rupturas, pero no podíamos permitir un asunto que no tiene razón de ser, no tiene sustento legal, declaró.

Además, el Ejecutivo federal cuestionó el profesionalismo en torno a la indagatoria que comenzó desde 2013: “Fíjense cuánto tiempo, y el resultado es ese expediente. ¡Es el parto de los montes!”.

López Obrador descartó que la revelación del expediente contra el general y su exoneración afecte la relación con EU, ya que entienden que no se pueden fabricar delitos con pruebas armadas.

“No queremos rupturas, pero no podíamos permitir un asunto que no tiene razón de ser, no tiene sustento legal (...) Actuamos bien, esto no afecta las relaciones, son buenas con el Gobierno actual y con el de (Joe) Biden”, admitió.

Y aseveró que las pruebas entregadas a México tenían muchos errores que no corresponden al grado de un funcionario como el general Salvador Cienfuegos. “¿Cómo llegan a la conclusión que el responsable es Cienfuegos Zepeda? Hay muchísimos errores y contradicciones en el expediente”, insistió.

Asimismo, demandó al gobierno de Estados Unidos mejorar el control en la venta de armas en ese país y no mandar helicópteros o equipo tecnológico a México, como parte de la Iniciativa Mérida.

“Estamos planteando algo profundo y serio. No es que sigamos con el plan Mérida. No. Queremos control en Estados Unidos”, concluyó.

ntb