AMLO llama a revisar facultades del INE y TEPJF porque invaden a otros poderes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán revisadas con mucha seriedad las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que no afecten derechos ni invadan facultades que corresponden a otros poderes.

Ante la resolución del INE de ordenar el retiro de los reportajes de las seis corcholatas de la Cuarta Transformación de la programación del Sistema Público de Radio y Televisión, AMLO lamentó esta decisión porque afecta la libertad de expresión y se limita el derecho a la manifestación.

“Es lo que está sucediendo, pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE y el Tribunal Electoral para que no se afecten derechos y que no se invadan facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, el derecho a la manifestación, que no se limite a nadie el expresarse y manifestarse”, dijo.

“Libertad, libertad, libertad”

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal coreó: “Libertad, libertad, libertad”, al tiempo de resaltar que está “prohibido prohibir, garantizar la libertad, y como se decía en la época de los liberales: La prensa se regula con la prensa, no ejercer censura”.

AMLO acusó que estos organismos electorales vienen del antiguo régimen, sin embargo, “hay que respetar sus decisiones, aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales”.

