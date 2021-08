AMLO a Ricardo Anaya: "Yo no te mandé a que hicieras esas cosas"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que "eso sí calienta" que Ricardo Anaya lo haya llamado "mentiroso y cobarde", sin embargo, planteó que el panista enfrente a la justicia porque "yo no te mandé a que hicieras esas cosas" de incurrir en presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

"Ahora con este asunto del señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle ¿y yo por qué?, yo no te mandé a que hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada", afirmó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera.

AMLO opinó que es interesante que se sepa la verdad sobre del asunto de Anaya Cortés, que tiene que ver con una denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

"Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética, ese es el fondo del asunto, ¿y qué se ganó con la reforma energética?, nada, al contrario se perdió". Andrés Manuel López Obrador

AMLO agregó que se entregaron esos sobornos para que se aprobara la reforma y resultó que se otorgaron también concesiones para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO reitera que Ricardo Anaya tiene que enfrentar un proceso penal

Reiteró que Ricardo Anaya tiene que enfrentar el proceso penal y si es inocente que presente las pruebas y defenderse con la verdad, "pero no echarme la culpa a mi y decir 'ya me voy'. Como si estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México", aseveró.

López Obrador insistió en que no se permite la corrupción en esta administración ni tampoco se va a tolerar, sea quien sea, "ya no hay amiguismo, compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza", abundó.

EASZ