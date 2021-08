Anaya: me quieren dar 30 años de cárcel

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) ascienden a 30 años de cárcel, por lo que reiteró su decisión de exiliarse.

En un video publicado en sus redes sociales, Anaya Cortés expuso que este lunes recibió un citatorio para presentarse a una audiencia el jueves.

“No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia”, señaló Anaya.

Explicó que las audiencias inician a distancia, pero al final se llevarían a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, señaló.

Anaya acusó que el expediente con las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue alterado para poder inculparlo por estos delitos.

“Este proceso inició porque López Obrador así lo ordenó”, señaló el panista.

. Gráfico: La Razón de México

Anaya Cortés, quien compitió por la presidencia con Acción Nacional en 2018, ha expresado sus intenciones de contender nuevamente por el cargo en las elecciones de 2024. Por ello, inició una gira por el país desde el 26 de enero.

“Una vez que estás en prisión pierdes tus derechos políticos. Yo ya no podría ser candidato en 2024 y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud en su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar”, expuso.

Por ello, Ricardo Anaya reiteró su decisión de exiliarse por un tiempo porque afirmó que no podría llevar un juicio justo en México.

“Yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”, expresó el exdiputado federal del blanquiazul

Además, el panista también insistió en que es inocente de los cargos que se le imputan. “Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia”, enfatizó.

Más tarde, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de las acusaciones de Anaya.

“Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”, respondió Anaya en su cuenta de Twitter.

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya presentó una denuncia ante la FGR en la que señaló que entregó 6 millones 800 mil pesos como soborno a Ricardo Anaya, entonces diputado federal, para votar a favor de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la denuncia de Lozoya Austin, la entrega de los sobornos se realizó a través de su jefe de escoltas, Norberto Gallardo Vargas durante la primera semana de agosto de 2014, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Anaya Cortés reiteró en un video publicado el domingo que en esa fecha él ya no era diputado federal y no se encontraba en la Ciudad de México, como señaló el exdirector de Pemex.