AMLO: Que Ricardo Anaya no sea marrullero y no salga del país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "marrullero" a Ricardo Anaya por culparlo de emprender una persecución judicial en su contra, y sugirió que no se vaya del país, dé la cara, presente pruebas, porque el que nada debe nada teme si tiene la conciencia tranquila, e incluso que no busque ampararse.

"Que Anaya dé la cara. Qué bien que ya no está pensando en salir del país, puede ir a declarar; yo qué tengo que ver con el citatorio del juez, del Poder Judicial, qué tengo yo que ver con los jueces, pero que me eche la culpa a mí, que no sea marrullero.

"Se les hace fácil decir me persiguen. Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, tenemos ideales, moral, pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante, mejor que vaya y declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante", afirmó AMLO en conferencia de prensa.

AMLO recordó que cuando él fue llevado a juicio político cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal por el caso de "El Encino", no se amparó ni aconseja que un dirigente lo haga, pero que vaya ante el juez y responda por las acusaciones en su contra, y que lo defienda su partido (PAN).

"No tengo nada que ver con la persecución que presupone Ricardo Anaya, no es mi fuerte la venganza, si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y la fuerza de la verdad, ya no es el tiempo de antes, puede haber políticos presos pero no presos políticos", refrendó AMLO.

AMLO recordó que estas acusaciones ya tienen tiempo y fueron realizadas por sus mismos compañeros de partido, como Ernesto Cordero, y luego por una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de recibir dinero para aprobar la reforma energética.

"Él me acusa con un tuit, yo respondo con lo que yo creo que lo que él debe hacer, no irse del país, enfrentar su situación; el que nada debe nada teme, él debe presentar pruebas, hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente", señaló.

AMLO mostró el tuit que Ricardo Anaya publicó el sábado. Foto: Especial.

AMLO reiteró que no tiene nada que ver con la investigación a Anaya Cortés, ya que la Fiscalía General de la República y los jueces son autónomos, incluso, abundó que los testigos que menciona el panista "ni los conozco".

Mencionó que "cómo voy a estar pensando que no sea candidato en el 2024. No, yo no le impido a nadie que sea candidato".

Añadió que tampoco le molestan sus críticas, y recordó que lo único que vio es cuando dijo que no había que tomar caguamas, "yo dije que con moderación".

