Segob, agricultores y transportistas logran acuerdos; no habrá bloqueos carreteros en siguientes días

La Secretaría de Gobernación informó que sostuvo mesas de trabajo con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista, en las que se alcanzaron acuerdos importantes para atender de manera inmediata y estructural las principales necesidades de las y los productores agrícolas del país, así como para reforzar la seguridad en las carreteras federales y estatales.

Esta mañana se informó que las secretarías de Gobernación, en coordinación con la Agricultura y Desarrollo Rural, Economía, Hacienda y Crédito Público, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, reafirmaron que son fundamentales el diálogo permanente y la coordinación entre instituciones para garantizar la gobernabilidad, el bienestar del campo mexicano, el libre tránsito y la seguridad de quienes transitan por las vías de comunicación.

Se dio seguimiento a las demandas relacionadas con la seguridad en carreteras. En este marco, se acordó reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, con el objetivo de proteger la integridad de transportistas, productores y de la ciudadanía en general, garantizando en todo momento el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas.

La reunión con el FNRCM fue presidida por el secretario de AGRICULTURA, Julio Berdegué Sacristán, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera.

Como resultado de estas mesas de trabajo, se acordaron acciones relevantes para fortalecer al sector agroalimentario, entre las que destacan: AGRICULTURA y Alimentación para el Bienestar recibirán el 18 de diciembre a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya; la inclusión de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz; el establecimiento de una ruta institucional para el análisis de los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía; así como la atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, a cargo de Alimentación para el Bienestar.

El Gobierno de México ratifica su compromiso de escuchar, dialogar y construir soluciones a las problemáticas del campo, así como condiciones de seguridad de las carreteras.

