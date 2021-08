AMLO me quiere encarcelar, acusa Ricardo Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel porque es un "estorbo" para sus aspiraciones de sucesión en 2024.

A través de un videomensaje publicado en redes sociales, Anaya Cortés señaló que el Jefe del Ejecutivo lo quiere encarcelar porque está enojado por los videos que sume de manera constante, de los que aclaró ya rebasaron los 70 millones de reproducciones.

“Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel con mentiras y dos testigos balines; o sea López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato Ricardo Anaya, excandidato presidencial

Además aseveró que el argumento para perseguirlo son las declaraciones que ha realizado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien calificó de corrupto y mentiroso. “Ese es el pretexto, pero a López Obrador le incomoda que señalemos sus estupideces, porque los niños con cáncer no tienen medicinas, su reforma eléctrica destruye el medio ambiente, aumentó la pobreza, pero sobre todo le molesta que su promesa de acabar con la corrupción resultó un fraude”, señaló.

leer más Emilio Lozoya solicita aplazar audiencia sobre Odebrecht y Agro Nitrogenados

Ricardo Anaya dijo que el mandatario federal está obsesionado por tener todo el poder, por ello no soporta que lo critiquen, y su salida es quitar a la mala a sus opositores, sean periodistas, organismos, políticos u otros. “Hace un mes tenían todo para comenzar el proceso en mi contra, pero se dieron cuenta que el expediente estaba hecho con las patas e iban a hacer el ridículo, por ello alteraron el expediente de Lozoya”, añadió el excandidato.

Explicó que en la declaración del exfuncionario de Pemex se dijo que recibió dinero el 8 de agosto de 2014 cuando no era diputado y no se encontraba en la Ciudad de México, pero en la modificación del expediente cambiaron las fechas para acusaron. “Tantos golpes de pecho con la honestidad para acabar haciendo estas porquerías, si es tu fuerte la venganza López Obrador, a mí me traes atravesado desde los debates y no lo superas”, agregó.

No te tengo miedo Andrés Manuel y hazle cómo quieras, porque tengo una causa y voy a luchar por ella. Ya estoy más curtido y voy a estar un paso adelante. Voy a estar un tiempo fuera, por que si me dejo me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la oportunidad de ser candidato Ricardo Anaya, excandidato presidencial