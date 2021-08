Persecución de AMLO a Ricardo Anaya huele a venganza política: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sentenció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "persigue a Ricardo Anaya de forma facciosa, huele claramente a venganza política”.

“Es claramente un uso faccioso de la articulación de justicia, busca López Obrador seguir quitándose de enfrente a sus adversarios, huele claramente a venganza política (acusaciones contra Ricardo Anaya)”, expresó Marko Cortés en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Este lunes el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, denunció que los delitos que le imputó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ascienden a 30 años de cárcel, por lo que reiteró su decisión de exiliarse.

A través de un videomensaje, Ricardo Anaya explicó que recibió un citatorio para presentarse a una audiencia el jueves.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, dijo.

Cortés Mendoza señaló que el líder del Ejecutivo quiere encontrar una manera de poder "allanar" el camino a quienes pueden ser los posibles aspirantes opositores a la presidencia de la República en 2024.

Ejemplificó que la situación de Ricardo Anaya es parecida a lo que sucede con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, y el diputado electo de Veracruz, Rogelio Franco Castán, quien actualmente permanece en prisión.

Cortés Mendoza afirmó que estos casos son un conjunto de hechos de "persecución política" del Gobierno federal contra sus detractores que en su libre expresión evidenciaron el fracaso en materia de seguridad y economía de la actual administración.

Por último, el líder del blanquiazul expuso que lo que hace el Gobierno “dictatorial” es endurecer sus medidas y perseguir tanto a los medios de comunicación, al Instituto Nacional Electoral (INE), como a los lideres opositores.

