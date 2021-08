AMLO advierte a oposición que ande con cuidado; abre puertas a organismos internacionales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a los líderes de la oposición —Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano— tener cuidado, "no vaya a ser que estén involucrados en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna", presuntamente vinculado con el crimen organizado.

"Que tengan cuidado nada más, no vaya a ser que estén involucrados en el caso de (Genaro) García Luna, y que anden con cuidado, tienen derecho de quejarse, pero corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial y todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional", aseguró.

En respuesta a la decisión de los líderes partidistas de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de junio, AMLO dijo que su Gobierno no tiene nada que reclamar a la oposición porque han actuado de manera pacífica en sus protestas.

"Ya decidieron irse a la OEA, entonces están un poco ofuscados, ojalá y se vayan serenando, además no les tengo que reclamar nada porque todo lo están haciendo de manera pacífica, y lo cierto es que se está llevando en México una transformación profunda", expuso AMLO.

lee más Piden a oposición cooperar en caso García Luna

AMLO recordó en conferencia de prensa mañanera que se está arrancando de raíz al "régimen corrupto", de manera pacífica, y los opositores tienen todo el derecho y es legítimo que critiquen al Gobierno, e incluso acudir a organismos internacionales.

En ese sentido, dijo que su administración no se opone a la observación de ningún organismo internacional, tanto de la OEA como de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar, que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco.

"No sólo la OEA sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, todo esto es politiquería, es propaganda, ya no hallan qué hacer (los opositores)", puntualizó AMLO.

EGC