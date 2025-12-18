‘Hablando se entiende la gente’: Rosa Icela Rodríguez tras acuerdo con agricultores y transportistas

Entre la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, la Federación y líderes de productores del campo y transportistas llegaron a un acuerdo con el que se comprometieron a no llevar a cabo ningún bloqueo carretero en medio de estas fiestas decembrinas en las carreteras del país.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con esto se comprobó que la manera de resolver los conflictos es por medio del diálogo.

“Entonces, como les decimos a los productores agrícolas y también a los transportistas. Hablando se entiende la gente”, dijo.

El acuerdo, en esencia, fue reforzar la presencia operativa, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas.

La Secretaria Rosa Icela Rodríguez subrayó que los agricultores firmaron el acuerdo para ya no bloquear vialidades; sin embargo, comentó que esta será la tercera vez que se firma un convenio bajo estos términos, pero en las ocasiones anteriores se volvieron a levantar en protesta, situación frente a la cual aseguró que se llevarán a cabo los diálogos las veces que sea necesario.

“Pero yo quería quedarme con esa idea de que pues se dialoga y pues no hay, no hubo ni un solo bloqueo, porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad. Los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario…Firmaron, pero es la tercera vez que firman eso, o sea, vamos a decirlo también. Ellos hacen un compromiso en la mesa y revisamos lo que va cumpliendo el gobierno de México uno a uno, a ver esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. Cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, pues inicia un nuevo diálogo”, dijo.

