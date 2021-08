Alianza Va por México denunciará ante OEA y CIDH elección del 6 de junio

Partidos de oposición que integran la alianza Va por México presentarán ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por la intervención de grupos criminales durante la pasada elección del 6 de junio.

Durante la primera reunión de diputados federales electos celebrada en San Lázaro, el dirigente nacional el PAN, Marko Cortés, señaló que serpa el lunes cuando tengan audiencia con Luis Almagro, secretario general de la OEA para exponer el caso.

“Enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, secuestrando, golpeando y matando a líderes políticos y candidatos, por eso el próximo lunes estaremos frente a Luis Almagro de la OEA en Washington de esa intervención de los grupos criminales, previo a la campaña, durante y posterior a ella”, aseveró.

El panista dijo que la labor de la coalición Va Por México es cuidar a los órganos autónomos, la libertad y la democracia. Además celebró que la alianza no solo se haya creado por cuestiones electorales, sino que se extienda en la Cámara de Diputados para los temas que afectan al país.

Podemos tener ideologías distintas y diferentes regiones, pero todos somos mexicanos y no queremos que no las sigan destruyendo y eso es lo que nos debe tener juntos en la Legislatura Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

Cortés Mendoza aseguró que la Cámara de Diputados debe volver a ejercer su labor de control y vigilancia, porque no puede ser una oficina de tramite donde las cosas se manden y no se discuten, “donde se decía que no le movían ni una coma, debe tener un debate y discusión, y vamos a buscar y tender puentes, tenemos que buscar construir”, sin embargo aclaró que no significa que en todos los temas van a ir juntos, ya que son distintos”, agregó el panista.

Recordó que el bloque opositor se fajó y lograron parar el extraordinario, pero eso depende del diálogo de los coordinadores, que es el intento de revocación, es otra consulta, “como no hay nada que puede presumir y quiere distraer a la gente. Si tantas ganas tienen de la revocación que renuncie y que se ponga a trabajar. Puro espectáculo y show y sin resultados”, añadió.

leer más Tras críticas por falta de paridad, Va por México incluye a mujeres en reunión plenaria

La agenda común de la alianza es en torno a la salud trabajo, recuperación económica, recuperar instancias infantiles, mayor presupuesto para mujeres, igualdad, cultura, ciencia y tecnología entre otros.

Alejandro Moreno, líder del PRI, sostuvo que la alianza tiene le objetivo de conformar un bloque que represente el espíritu republicano, impulsar capacidad opositora para temas de economía, empleo, igualdad y salud; así como constituir un acuerdo para que cada partido promueva sus temas y que el acuerdo tenga un ángulo vinculatorio pero que no merme la identidad de cada uno de ellos.

Nuestra coalición no se agotó en la votación, tenemos que ir más allá, el mensaje es que interpretamos la libertad del electorado, de modo que trascienda las elecciones, tenemos la voluntad, determinación y coraje para refrendar la coalición. Queremos que el Gobierno sea la transparencia y no solo la retórica de combatir a la corrupción y transparencia en las adquisiciones, que pugne a favor de una política donde todos tengan cabida Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

Mientras que el dirigente de PRD, Jesús Zambrano mencionó que de seguir el Gobierno de esa manera, deberán buscar un país neutral para comenzar el diálogo, ya que es urgente frenar al autoritarismo.

Se pregona que México es sede de el diálogo con Venezuela, y que bueno que se retome esa parte de la historia mexicana, pero se llenan la boca con este discurso y aquí lo que tenemos una ausencia de diálogo, de lo contrario vamos a buscar un país amigo para dialogar Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD

A la reunión estuvieron presentes también los que serán los coordinadores de los tres partidos en San Lázaro, Rubén Moreira por el PRI; Jorge Romero por el PAN y Luis Cházaro por el PRD.