Freno a periodo extraordinario contrapone a oposición y Morena

Posiciones encontradas entre legisladores de oposición, Morena y dirigentes de partidos por el freno a un periodo extraordinario para avalar la legislación secundaria en materia de revocación de mandato.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su reconocimiento al bloque opositor que este jueves evitó que se convocara aun periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para atender un capricho del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la Primera Reunión virtual de Trabajo de las y los diputados locales de Acción Nacional, aseguró que se busca desvirtuar la figura de revocación de mandato para que sea de ratificación de mandato con el fin de distraer la atención y la gente no hable del fracaso de su gobierno.

“El capricho de la consulta de revocación de mandato costará cientos de millones de pesos, que bien pudieran usarse para la compra de medicamentos que no hay, de vacunas que seguimos esperando, de tratamientos contra el cáncer que los niños que están en espera desde hace meses y para la generación de empleos que tanto se necesita, para la seguridad, cámaras vigilantes, policías bien pagados, ahí es donde se debería de invertir el recurso público”, detalló.

En entrevista con La Razón, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebró que no se haya llevado a cabo dicho periodo extraordinario, ya que el bloque mayoritario solo busca que el Jefe del Ejecutivo refrende por más años su mandato y no que se le quite el poder como falsamente se ha transmitido.

“Ya le tocará a la siguiente Legislatura modificarlo o no, pero ya está más equilibrada. El fondo de la revocación de mandato no es que la gente le quite el poder como ejercicio democrático, sino que, a pretexto de que no logró hacer todo bajo su gestión, se extenderá más años para que la gente lo avale, ese es el verdadero sentido de esta iniciativa”, explicó.

El perredista comentó a este diario que es injustificable que se pretendan gastar más de 5 mil millones de pesos para un ejercicio, aparte de que la pregunta es sesgada y solo trata de confundir a la población.

Por separado, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, lamentó que la oposición no aprobara el periodo extraordinario para abordar la Ley de Revocación de mandato y de Juicio Político, ya que desean que se haga con lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y no por los diputados federales.

“Son una serie de lineamientos híper restrictivos, manipulados y mal hechos como me parece que ocurrió con la Consulta respecto al tema de los presidentes”, comentó a través de un posicionamiento.

ANR