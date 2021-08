INE no puede sustituir al Poder Legislativo en revocación de mandato: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que este instituto no puede sustituir al Poder Legislativo ni establecer los lineamientos de la revocación de mandato del Presidente de la República.

En conferencia de prensa, Monreal confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Córdova tras darse a conocer un documento del INE donde se propone que durante 60 días se prohíba la propaganda gubernamental en todos los niveles, desde la convocatoria hasta el día de la consulta de revocación.

"Ellos quieren emitir hoy lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo. Y aún cuando hubiese lineamientos, una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos", afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado precisó que Lorenzo Córdova le aseguró que dichos lineamientos son sólo para efecto de cálculo en el presupuesto que solicitará el INE para la consulta de revocación de mandato.

Es decir: los lineamientos que surjan de allí, hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley. Él me comentó que no era la intención, le creo. Me dijo que los lineamientos eran sólo para efecto de cálculo en el presupuesto dado que el viernes es el último día para enviar el proyecto de presupuesto y está dentro de su presupuesto la consulta sobre revocación de mandato